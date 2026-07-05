Το κόλπο για να πάρετε πιο γρήγορα τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο

Ηαναμονή στο σημείο παραλαβής αποσκευών είναι από τις πιο κουραστικές στιγμές ενός ταξιδιού. Έπειτα από μια πτήση, πολλοί ταξιδιώτες εύχονται η βαλίτσα τους να εμφανιστεί πρώτη στον ιμάντα, ώστε να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται από το αεροδρόμιο.Αν και δεν υπάρχει τρόπος να εξασφαλιστεί απόλυτα η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι αποσκευές, ειδικοί των αερομεταφορών αναφέρουν ότι υπάρχουν ορισμένες πρακτικές που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες για πιο γρήγορη παράδοση.Το «κόλπο» με το priority tagΣύμφωνα με ειδικούς του χώρου, που μίλησαν στο reader’s digest, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι το λεγόμενο priority tag στη βαλίτσα. Πρόκειται για μια ειδική χρωματιστή ένδειξη που τοποθετείται στο check-in και λειτουργεί ως σήμα προς το προσωπικό του αεροδρομίου ότι η αποσκευή πρέπει να διαχειριστεί κατά προτεραιότητα.Οι ετικέτες αυτές δίνονται συνήθως σε επιβάτες που ταξιδεύουν σε business ή first class, αλλά και σε όσους έχουν υψηλό status σε προγράμματα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούν να δοθούν ακόμη και σε επιβάτες οικονομικής θέσης, εφόσον διαθέτουν αντίστοιχη ιδιότητα στο loyalty πρόγραμμα.