«Job Dropping»: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν λιγότερες ευθύνες στη δουλειά και περισσότερη ισορροπία στη ζωή τους

Για δεκαετίες, η επαγγελματική επιτυχία είχε μια συγκεκριμένη διαδρομή: περισσότερες ευθύνες, προαγωγές, μεγαλύτεροι μισθοί και συνεχής άνοδος στην ιεραρχία. Σήμερα, όμως, ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων –και ιδιαίτερα γυναικών– ακολουθεί μια διαφορετική πορεία.Η νέα τάση ονομάζεται job dropping και περιγράφει τη συνειδητή απόφαση κάποιου να απομακρυνθεί από έναν απαιτητικό ρόλο, να αρνηθεί μια προαγωγή ή να επιλέξει μια θέση με λιγότερες ευθύνες, προκειμένου να κερδίσει περισσότερο χρόνο, ευελιξία και καλύτερη ποιότητα ζωής.Σε αντίθεση με το quiet quitting ή της παραίτησης από φιλοδοξίες, το job dropping δεν σημαίνει ότι κάποιος σταματά να ενδιαφέρεται για τη δουλειά του. Πρόκειται για μια ενεργητική επιλογή που βασίζεται στην επανεκτίμηση των προσωπικών προτεραιοτήτων και του τι σημαίνει πραγματικά επαγγελματική επιτυχία.Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το job dropping δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε μια σειρά αλλαγών που συμβαίνουν ταυτόχρονα στον εργασιακό κόσμο.Η επαγγελματική εξέλιξη δεν είναι πλέον γραμμικήΗ παραδοσιακή αντίληψη ότι η επιτυχία σημαίνει αποκλειστικά άνοδο στην ιεραρχία φαίνεται να αμφισβητείται όλο και περισσότερο. Σήμερα, πολλοί επαγγελματίες επιλέγουν οριζόντιες μετακινήσεις, αλλαγή κλάδου ή συνδυασμό διαφορετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η έννοια της επιτυχίας διευρύνεται και περιλαμβάνει πλέον την υγεία, την ευελιξία, τον προσωπικό χρόνο, την αυτονομία και την οικογενειακή ζωή.