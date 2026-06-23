Τατουάζ: Πώς να τα φροντίσετε σωστά το καλοκαίρι για να διατηρήσουν το χρώμα και τη λάμψη τους

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που τα τατουάζ μας βγαίνουν στο προσκήνιο, όμως η αυξημένη έκθεση στον ήλιο, το αλάτι της θάλασσας και το χλώριο της πισίνας μπορούν να επηρεάσουν την ένταση των χρωμάτων, την όψη τους αλλά συνολικά και την υγεία τους. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε τα τατουάζ μας φωτεινά και περιποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν: