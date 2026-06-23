H Ζεντάγια εντυπωσίασε με χαμηλόμεση φούστα και δερμάτινο γιλέκο (εικόνες)

ΗZendaya απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της γενιάς της, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση σε εκδήλωση για το Spider-Man: Brand New Day στο Βερολίνο, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.Η ηθοποιός επέλεξε ένα custom σύνολο Louis Vuitton από δέρμα, αποτελούμενο από μια εξαιρετικά χαμηλοκάβαλη μάξι φούστα με ουρά και ένα μικροσκοπικό ασορτί γιλέκο που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της. Η εμφάνισή της περιλάμβανε και διακριτικές αναφορές στον Spider-Man, με λαμπερά σκουλαρίκια σε σχήμα ιστού αράχνης σε μπλε αποχρώσεις και ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι από τη Lydia Courteille. Το styling επιμελήθηκε ο στενός συνεργάτης της και celebrity stylist, Law Roach. Για το beauty look της, η Zendaya επέλεξε ένα πιο τολμηρό μακιγιάζ ματιών με βλεφαρίδες που θύμιζαν αράχνη.Μετά τις φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί του German Fan Event για το Spider-Man: Brand New Day στο Uber Platz, η Zendaya πόζαρε δίπλα στον σύζυγο και συμπρωταγωνιστή της, Tom Holland. Ο Tom Holland επέλεξε ένα μαύρο σταυρωτό κοστούμι, το οποίο συνδύασε με έντονο κόκκινο πουκάμισο και γραβάτα με διακριτική λεπτομέρεια που θύμιζε αράχνη.