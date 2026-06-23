Μικροβιολόγος ανέλυσε δείγματα υλικού από σόλες παπουτσιών και βρήκε κάτι τρομακτικό
MARIE CLAIRE

Μικροβιολόγος ανέλυσε δείγματα υλικού από σόλες παπουτσιών και βρήκε κάτι τρομακτικό

Τελικά πρέπει να τα βγάζουμε προτού μπούμε στο σπίτι;

Μικροβιολόγος ανέλυσε δείγματα υλικού από σόλες παπουτσιών και βρήκε κάτι τρομακτικό
Τελικά να βγάζουμε τα παπούτσια μας προτού μπούμε στο σπίτι; Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα ναι, ενώ άλλοι δεν είχαν ποτέ αυτή τη συνήθεια στο δικό τους νοικοκυριό. Αυτή είναι η περίπτωση ενός ζευγαριού, της Αμερικανίδας Sophia και του Σέρβου Pedja, που συνειδητοποίησαν σύντομα ότι είχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα και τις μοιράστηκαν στο social media. Όπως είπε η Sophia σε ένα ρεπορτάζ του BBC: «Αποφασίσαμε να γυρίσουμε ένα βίντεο γιατί υπήρχαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη δική μου και τη δική του οικογένεια».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης