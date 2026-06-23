Μικροβιολόγος ανέλυσε δείγματα υλικού από σόλες παπουτσιών και βρήκε κάτι τρομακτικό
Μικροβιολόγος ανέλυσε δείγματα υλικού από σόλες παπουτσιών και βρήκε κάτι τρομακτικό
Τελικά πρέπει να τα βγάζουμε προτού μπούμε στο σπίτι;
Τελικά να βγάζουμε τα παπούτσια μας προτού μπούμε στο σπίτι; Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα ναι, ενώ άλλοι δεν είχαν ποτέ αυτή τη συνήθεια στο δικό τους νοικοκυριό. Αυτή είναι η περίπτωση ενός ζευγαριού, της Αμερικανίδας Sophia και του Σέρβου Pedja, που συνειδητοποίησαν σύντομα ότι είχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα και τις μοιράστηκαν στο social media. Όπως είπε η Sophia σε ένα ρεπορτάζ του BBC: «Αποφασίσαμε να γυρίσουμε ένα βίντεο γιατί υπήρχαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη δική μου και τη δική του οικογένεια».
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