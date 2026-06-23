Μικροβιολόγος ανέλυσε δείγματα υλικού από σόλες παπουτσιών και βρήκε κάτι τρομακτικό

Τελικά να βγάζουμε τα παπούτσια μας προτού μπούμε στο σπίτι; Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα ναι, ενώ άλλοι δεν είχαν ποτέ αυτή τη συνήθεια στο δικό τους νοικοκυριό. Αυτή είναι η περίπτωση ενός ζευγαριού, της Αμερικανίδας Sophia και του Σέρβου Pedja, που συνειδητοποίησαν σύντομα ότι είχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα και τις μοιράστηκαν στο social media. Όπως είπε η Sophia σε ένα ρεπορτάζ του BBC: «Αποφασίσαμε να γυρίσουμε ένα βίντεο γιατί υπήρχαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη δική μου και τη δική του οικογένεια».