H Χέιλι Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με εσώρουχα για τη νέα σέξι καμπάνια της Skims
H Χέιλι Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με εσώρουχα για τη νέα σέξι καμπάνια της Skims
Ο σύζυγός της, Τζάστιν, επέλεξε μερικές από τις αγαπημένες του εμφανίσεις για να τις μοιραστεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Η Skims παρουσίασε τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Hailey Bieber. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, φωτογραφήθηκε φορώντας σχέδια από τη συλλογή Everyday Cotton του brand, αφιερωμένη στην άνεση της καθημερινότητας.
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