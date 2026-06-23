H Χέιλι Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με εσώρουχα για τη νέα σέξι καμπάνια της Skims
MARIE CLAIRE

H Χέιλι Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με εσώρουχα για τη νέα σέξι καμπάνια της Skims

Ο σύζυγός της, Τζάστιν, επέλεξε μερικές από τις αγαπημένες του εμφανίσεις για να τις μοιραστεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

H Χέιλι Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με εσώρουχα για τη νέα σέξι καμπάνια της Skims

Η Skims παρουσίασε τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Hailey Bieber. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, φωτογραφήθηκε φορώντας σχέδια από τη συλλογή Everyday Cotton του brand, αφιερωμένη στην άνεση της καθημερινότητας.

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