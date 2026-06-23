H Χέιλι Μπίμπερ φωτογραφήθηκε με εσώρουχα για τη νέα σέξι καμπάνια της Skims

Η Skims παρουσίασε τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Hailey Bieber. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, φωτογραφήθηκε φορώντας σχέδια από τη συλλογή Everyday Cotton του brand, αφιερωμένη στην άνεση της καθημερινότητας.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr