Dua Lipa: Οι λεπτομέρειες κατασκευής του υπερπολυτελούς νυφικού της, που χρειάστηκε 480.000 χάντρες και χρόνια εργασίας

Η Dua Lipa μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Callum Turner που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα στη Σικελία, σε κλειστό κύκλο, παρουσία φίλων και συγγενών. Είχε προηγηθεί μια τελετή σε δημαρχείο του Λονδίνου, στα τέλη Μαΐου. Στον λογαριασμό της τραγουδίστριας βλέπουμε λοιπόν τρυφερά στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της και άλλα, που αναδεικνύουν το νυφικό της, με την υπογραφή Chanel Haute Couture, στο πρώτο design του Matthieu Blazy «για μια φίλη του οίκου».