Γιατί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πιστεύει στους εξωγήινους
Γιατί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πιστεύει στους εξωγήινους
Η συνέντευξη που έδωσε για την καινούρια του ταινία, «Ημέρα Αποκάλυψης»
Ο Steven Spielberg αγαπάει ιδιαίτερα τις ταινίες με εξωγήινους, όπως είχε καταστήσει σαφές ήδη, πριν από πενήντα χρόνια, με τις εμβληματικές «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (1977). Οι εξωγήινοι πρωταγωνιστούν και στη νέα ταινία του, «Ημέρα Αποκάλυψης», με την Emily Blunt.
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