Emily in Paris: Νέο βίντεο με το cast της σειράς να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι

Το cast της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris γνωρίζουμε ήδη πως βρίσκεται στη Μύκονο για τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Η τηλεοπτική Mindy, η ηθοποιός Ashley Park δημιούργησε ένα βίντεο στο TikTok και στο Instagram όπου μοιράζεται μερικές στιγμές πίσω από τον φακό, με τους συμπρωταγωνιστές της και την ίδια να έχουν αφεθεί και να απολαμβάνουν τη ζωή στο νησί.Clip από τη Lily Collins με φόρμες και loungewear (κάτι που δεν περιμέναμε να δούμε), στιγμές από βόλτες στα σοκάκια αλλά και θαλάσσιες εξορμήσεις με σκάφη και στιγμιότυπα όπου οι ηθοποιοί δοκιμάζουν παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα συνθέτουν ένα βίντεο χαράς όπως ακριβώς ταιριάζει στην εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού.