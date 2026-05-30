Η Cara Delevingne δηλώνει περήφανα λεσβία και εξηγεί γιατί άργησε να το πει

Η Cara Delevingne φαίνεται πιο σίγουρη από ποτέ για το ποια είναι και τι θέλει από τη ζωή της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, το μοντέλο, ηθοποιός και πλέον μουσικός μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της, τη δυσκολία που είχε στο παρελθόν με τις ταμπέλες και τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια.Αφορμή στάθηκε μια δήλωση που έκανε πρόσφατα στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της Rosalía, όταν αποκάλυψε στο κοινό πως είναι λεσβία. Η τοποθέτησή της προκάλεσε συζητήσεις στα social media, καθώς αρκετοί έσπευσαν να σχολιάσουν το παρελθόν των σχέσεών της.Η ίδια απάντησε ξεκάθαρα σε αυτά τα σχόλια λέγοντας: «Ο κόσμος λατρεύει να σχολιάζει τέτοια πράγματα, να λέει ότι δεν είμαι γκέι ή ότι στο παρελθόν είχα σχέση με άντρα. Όμως σε αυτή τη φάση της ζωής μου είμαι πολύ χαρούμενη που λέω ότι είμαι λεσβία».