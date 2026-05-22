Blonzer: Η τάση που ενώνει την ηλιοκαμένη όψη και το φυσικό ροδαλό χρώμα στο πρόσωπο
Για ένα εύκολο, καλοκαιρινό μακιγιάζ.
Το καλοκαίρι μάς βρίσκει πάντα σε διάθεση για πιο απλά και φωτεινά μακιγιάζ και το blonzer (από το «blush» και το «bronzer») έρχεται να κάνει τη ρουτίνα μας ακόμα πιο εύκολη. Συνδυάζοντας μπρόνζερ και ρουζ πετυχαίνουμε αυτό το διακριτικό, ηλιοκαμένο αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό και ανεπιτήδευτο. Δεν πρόκειται απαραίτητα για μια νέα τεχνική, αλλά έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής το τελευταίο διάστημα μέσα από το TikTok και έχει ήδη κερδίσει τη θέση της στα αγαπημένα μας.
Η εφαρμογή του είναι απλή και γρήγορη. Τοποθετούμε το προϊόν στα ζυγωματικά, περνάμε ελαφρά πάνω από τη μύτη και ανεβαίνουμε προς τους κροτάφους, όπως εφαρμόζουμε το μπρόνζερ, δημιουργώντας ένα απαλό εφέ που μιμείται τη φυσική απόχρωση της επιδερμίδας έπειτα από μερικές ώρες στον ήλιο.
