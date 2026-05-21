Κάννες 2026: H Cate Blanchett πιστεύει ότι «τα φεστιβάλ μοιάζουν λίγο με πολικές αρκούδες πάνω σε κομμάτια πάγου»

Η Cate Blanchett έδωσε ραντεβού με το κοινό των Καννών σε μια δημόσια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Palais des Festivals και έγινε sold out από τη στιγμή που ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων. Με χιούμορ, ειλικρίνεια και μια διάθεση αυτοσαρκασμού, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός μίλησε για τη δουλειά της, τη σχέση της με το σινεμά, αλλά και για όσα θεωρεί πως εξακολουθούν να μην αλλάζουν αρκετά γρήγορα στην κινηματογραφική βιομηχανία.