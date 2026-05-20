Η νέα συνεργασία των Balenciaga και Manolo Blahnik είναι ήδη υποψήφια για τον τίτλο του απόλυτου it shoe
Μια δημιουργική σύμπραξη που στηρίζεται σε κοινές αξίες, όπως το πάθος για την παράδοση της υψηλής ραπτικής και τη χειροποίητη δεξιοτεχνία.
ΟManolo Blahnik εδώ και πάνω από 50 χρόνια, υπερασπίζεται την τέχνη της υποδηματοποιίας με αδιαπραγμάτευτη αφοσίωση στη δεξιοτεχνία και την ομορφιά. Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία γεννιέται η πιο πολυαναμενόμενη συνεργασία του επόμενου φθινοπώρου: εκείνη με τον οίκο Balenciaga. Η capsule συλλογή BALENCIAGA | MANOLO BLAHNIK περιλαμβάνει ένα mule με χαμηλό τακούνι και ένα slingback πέδιλο με δύο διαφορετικά ύψη τακουνιού.
