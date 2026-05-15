Μαριόν Κοτιγάρντ: Ποιες ταινίες την πιέζουν τα παιδιά της να κάνει

Η Marion Cotillard εξήγησε γιατί επέλεξε να απομακρυνθεί από το Hollywood και να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της, λεγόντας ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν τυχαία.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που επιστρέφει φέτος στο Φεστιβάλ Καννών με δύο νέες ταινίες, μίλησε στο Variety για την περίοδο μετά τις μεγάλες διεθνείς παραγωγές όπως το Inception, το The Dark Knight Rises και το Assassin’s Creed. Παρότι εκείνη την εποχή η καριέρα της στο Hollywood βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, η ίδια αποφάσισε συνειδητά να περιορίσει τις μεγάλες παραγωγές και να επικεντρωθεί κυρίως σε γαλλόφωνες ανεξάρτητες ταινίες.Όπως είπε, οι απαιτητικοί και συναισθηματικά έντονοι ρόλοι που επιλέγει επηρεάζουν βαθιά την καθημερινότητά της. «Όταν κάνω μία ταινία, επιλέγω συνήθως πολύ βαθείς και έντονους χαρακτήρες. Ένα κομμάτι μου φεύγει εκεί. Και αυτό δεν ταιριάζει πραγματικά με τη ζωή ενός παιδιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.