Κέιτ Μίντλετον: Η έξοδός της μετά την ανακοίνωση του ταξιδιού της στην Ιταλία
MARIE CLAIRE

Θα είναι το πρώτο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο.

Η Kate Middleton έκανε μια νέα δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο, καθώς ετοιμάζεται για το πρώτο της επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

 
Την Τετάρτη 6 Μαΐου, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του East London, στο πλαίσιο της αποστολής της να στηρίξει τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών, αλλά και όσους τα φροντίζουν.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή της ότι θα ταξιδέψει στη Reggio Emilia, στη βόρεια Ιταλία, στις 13 και 14 Μαΐου, για ένα ταξίδι με επίκεντρο την πρώιμη παιδική ηλικία. Πρόκειται για την πρώτη της διεθνή επαγγελματική δραστηριότητα μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής με καρκίνο, αλλά και για την πρώτη φορά που το έργο του Κέντρου για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία σε διεθνές επίπεδο βγαίνει εκτός συνόρων Ηνωμένου Βασιλείου.

