Οι πιο ασφαλείς προορισμοί για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες

Τα solo ταξίδια στις ημέρες μας δεν αποτελούν μια εναλλακτική επιλογή, αλλά μια ξεκάθαρη τάση με τις γυναίκες να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής.Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα που παρουσιάζει το BBC Women, οι γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες συγκαταλέγονται στα «ταχύτερα αναπτυσσόμενα κοινά στον τουρισμό, με ιδιαίτερη αύξηση στις ηλικίες άνω των 50». Ταυτόχρονα, οι αναζητήσεις για «solo travel για γυναίκες» έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι όλο και περισσότερες δεν περιμένουν παρέα για να εξερευνήσουν τον κόσμο.Ωστόσο, το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει καθοριστικός παράγοντας. Σε έρευνα του 2026, περισσότερες από τις μισές γυναίκες δήλωσαν ότι το να περπατούν μόνες τη νύχτα είναι αυτό που τις προβληματίζει περισσότερο, ενώ πολλές αναφέρουν ότι ο φόβος αποτελεί τον βασικό λόγο που δεν έχουν κάνει ακόμη ένα solo ταξίδι.