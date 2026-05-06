Messy bun: Το εύκολο και γρήγορο τρικ για να κάνετε τον τέλειο ατημέλητο κότσο

Ο hairstylist των celebrities, Chris Appleton, σας δείχνει τον έξυπνο τρόπο να του δώσετε όγκο και σχήμα.



Το όνομα του Chris Appleton είναι συνυφασμένο με τα εντυπωσιακά χτενίσματα πολλών διάσημων γυναικών του Hollywood, συμπεριλαμβανομένων της Jennifer Lopez, της Kim Kardashian και της Dua Lipa. Εκτός από τη δουλειά του με celebrities, ο hairstylist αναρτά πολύ συχνά βίντεο στο TikTok, όπου δίνει συμβουλές ή δείχνει βήμα βήμα πώς δημιουργεί διάφορα look.





Το ίδιο έκανε και τώρα, με ένα βίντεο που σας δείχνει πώς θα κάνετε τον τέλειο ατημέλητο κότσο, εύκολα και γρήγορα. Ειδικά αν έχετε λεπτά μαλλιά χωρίς όγκο και ο κότσος σας δεν δείχνει ποτέ εντυπωσιακός, το συγκεκριμένο hack θα σας βοηθήσει να το καταφέρετε.

06.05.2026, 13:00