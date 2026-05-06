O Χαβιέ Μπαρδέμ αποθεώνει την Πενέλοπε Κρουζ: «Είναι απίστευτα γ@#$% όμορφη»

ΟJavier Bardem εξακολουθεί να θαυμάζει την Penélope Cruz και να ευγνωμονεί τη ζωή που τους έφερε κοντά, ακόμα και 15 χρόνια μετά τον γάμο τους.«Είναι μια γυναίκα για την οποία νιώθω ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος, στην ίδια ζωή», δήλωσε ο Ισπανός ηθοποιός σε νέο cover story του Variety, μιλώντας για την καθημερινότητά τους, τις συνεργασίες τους και τη στήριξή του στους Παλαιστινίους. «Είναι σημαντικό να σέβεσαι και να στηρίζεις τον σύντροφό σου, αλλά και να τον θαυμάζεις γι’ αυτό που είναι, γι’ αυτό που κάνει».«Η Penélope είναι ένας καταπληκτικός, όμορφος και καλός άνθρωπος», είπε στο περιοδικό για τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2010. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Jamón, Jamón το 1992 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Leo και τη Luna.«Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, τους φίλους της, τα παιδιά μας, εμένα, αλλά και με τον εαυτό της… έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχω δει ούτε ίχνος κακίας μέσα της», είπε με θαυμασμό για τη σύζυγό του.«Και πέρα απ’ όλα αυτά, είναι απίστευτα γ@μ… όμορφη!», πρόσθεσε. «Όταν τη βλέπω σε φωτογραφίσεις σε περιοδικά, σκέφτομαι: “είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου, είναι; Πρέπει να είναι!”».