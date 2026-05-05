Κλερ Μοριέ: Η πλούσια και άγνωστη καριέρα της πρωταγωνίστριας του «Αμελί»

Πέθανε μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες Γαλλίδες ηθοποιούς του εικοστού αιώνα: Η Claire Maurier, κατά κόσμον Odette-Michelle-Suzanne Agramon, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Είχε γίνει ευρύτερα γνωστή μέσα από ρόλους όπως στα «400 Χτυπήματα» (1959) του François Truffaut και, πολύ αργότερα, την «Αμελί» του Jean-Pierre Jeunet.