«Πράσινο Νόμπελ»: Για πρώτη φορά το κέρδισαν μόνο γυναίκες

Για πρώτη φορά στην 37χρονη ιστορία του, το «Πράσινο Νόμπελ» απονέμεται αποκλειστικά σε γυναίκες.Το Goldman Environmental Prize, που θεσπίστηκε το 1989, τιμά ηγετικές προσωπικότητες της περιβαλλοντικής δράσης σε τοπικό επίπεδο από όλο τον κόσμο. Οι φετινές νικήτριες προέρχονται από τη Νιγηρία, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Παπούα Νέα Γουινέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κολομβία και καθεμία έχει δώσει τον δικό της αγώνα για να προστατεύσει την κοινότητά της και να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον.Οι φετινές νικήτριες του Goldman Environmental Prize, το αποκαλούμενο Green Nobel (Πράσινο βραβείο Νόμπελ) αποδεικνύουν ότι η μάχη κατά της κλιματικής κρίσης έχει πολλά πρόσωπα και μπορεί να ξεκινά από την επιστημονική έρευνα και τον ακτιβισμό και να φτάνει μέχρι τη χάραξη πολιτικών.