Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε σε κρίση άσθματος: Μαθητές γυμνασίου πήραν το τιμόνι, σώζοντας τις ζωές όλων (βίντεο)
Της έδωσαν ακόμα και τα φάρμακα που χρειαζόταν
Είναι απίστευτο το τι μπορούν να καταφέρουν τα παιδιά ακόμα και σε επείγουσες καταστάσεις, όπως επιβεβαιώνει μια αληθινή ιστορία που μας έρχεται από το Μισισιπί, ΗΠΑ. Όταν μια οδηγός σχολικού λεωφορείου έπαθε κρίση άσθματος και έχασε τις αισθήσεις της, πέντε μαθητές γυμνασίου όχι μόνο πήραν το τιμόνι, αλλά και της έδωσαν τα φάρμακα που χρειαζόταν, σώζοντας έτσι τις ζωές όλων τους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα