Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε σε κρίση άσθματος: Μαθητές γυμνασίου πήραν το τιμόνι, σώζοντας τις ζωές όλων (βίντεο)

Είναι απίστευτο το τι μπορούν να καταφέρουν τα παιδιά ακόμα και σε επείγουσες καταστάσεις, όπως επιβεβαιώνει μια αληθινή ιστορία που μας έρχεται από το Μισισιπί, ΗΠΑ. Όταν μια οδηγός σχολικού λεωφορείου έπαθε κρίση άσθματος και έχασε τις αισθήσεις της, πέντε μαθητές γυμνασίου όχι μόνο πήραν το τιμόνι, αλλά και της έδωσαν τα φάρμακα που χρειαζόταν, σώζοντας έτσι τις ζωές όλων τους.