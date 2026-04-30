Μιανμάρ: Το καθεστώς απαγορεύει τα προϊόντα περιόδου, ισχυριζόμενο ότι χρησιμοποιούνται από αντάρτες για πρώτες βοήθειες

Το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ διευρύνει την απαγόρευση διανομής προϊόντων περιόδου, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται για την περίθαλψη τραυματισμένων μαχητών της αντίστασης, σύμφωνα με τοπικούς ακτιβιστές.Η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας βρίσκεται σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου από το 2021, όταν ο στρατός ανέτρεψε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και εξαπέλυσε βίαιη καταστολή κατά των διαφωνούντων. Έκτοτε, βομβαρδισμοί, πυρπολήσεις οικισμών και αυθαίρετες συλλήψεις αποτελούν καθημερινότητα.Η Thinzar Shunlei Yi, διευθύντρια της οργάνωσης Sisters2Sisters, μιας συλλογικότητας για τα δικαιώματα των γυναικών που στηρίζει μαχητές, δήλωσε στον Guardian που έκανε σχετικό ρεπορτάζ: «Ο στρατός υποστηρίζει ότι τα προϊόντα περιόδου χρησιμοποιούνται από τις Δυνάμεις Λαϊκής Άμυνας για ιατρικούς λόγους, αλλά και ως υλικό για τα πόδια και τις μπότες, ώστε να απορροφούν ιδρώτα και αίμα».Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη στρατιωτική κυβέρνηση, ωστόσο ο αποκλεισμός, που εκτιμάται ότι εντάσσεται στη στρατηγική των «τεσσάρων αποκοπών» (four cuts), με στόχο τη στέρηση βασικών προμηθειών από τους αντάρτες, ξεκίνησε τον Αύγουστο σε περιοχές υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης. Η μεταφορά σερβιετών μέσω της γέφυρας που συνδέει τις πόλεις Sagaing και Mandalay, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, έχει απαγορευτεί πλήρως.Σύμφωνα με την Thinzar Shunlei Yi, η απαγόρευση επεκτάθηκε φέτος και πιθανόν να είναι πιο εκτεταμένη απ’ όσο πιστεύεται, λόγω του ταμπού που εξακολουθεί να περιβάλλει την έμμηνο ρύση.