Η Σαρλίζ Θέρον για τα ραντεβού και τις σχέσεις: «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συγκατοικήσω ξανά με κάποιον» (βίντεο)

ΗCharlize Theron μοιράστκηε μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της, αποκαλύπτοντας πώς έχει εξελιχθεί η προσέγγισή της απέναντι στις σχέσεις και τα ραντεβού και το πώς την επηρέασε η σχέση με τις κόρε της σε αυτό.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή The Drew Barrymore Show, όπου εξομολογήθηκε ότι τα παιδιά της έχουν γίνει από τους πιο ενθουσιώδεις «συμμάχους» της όταν πρόκειται για τα ερωτικά της.«Τα παιδιά μου είναι πια σε ηλικία που τους αρέσει το γεγονός ότι βγαίνω ραντεβού, γιατί θέλουν να συμμετέχουν», είπε. «Είναι πολύ αστείο. Φοβόμουν ότι θα ένιωθαν απειλή και τώρα είναι σε φάση “Μαμά, σου έστειλε μήνυμα; Πήγαινε στο ραντεβού!”».Ωστόσο, αυτός ο ενθουσιασμός δεν σημαίνει ότι επιθυμεί μια παραδοσιακή σχέση με συγκατοίκηση, όπως παλιά. «Το εννοώ πραγματικά, πολλοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συγκατοικήσω ξανά με κάποιον. Θα μου άρεσε να είναι κοντά, να μένει, ας πούμε, στο ίδιο τετράγωνο, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω το επόμενο βήμα».Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η οπτική της μπορεί να αλλάξει με τον χρόνο. «Ίσως φταίει το ότι οι κόρες μου ζουν ακόμα στο σπίτι. Ίσως αυτό αλλάξει όταν μεγαλώσουν και φύγουν. Πάντως, αναζητώ κάτι πολύ συγκεκριμένο», ανέφερε.