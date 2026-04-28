Ουάσινγκτον: Ένας φράχτης από λούτρινα αρκουδάκια για τα χαμένα παιδιά της Ουκρανίας
Μια εγκατάσταση, για να μην ξεχαστεί η ανθρωπιστική κρίση.
Μια συγκινητική εγκατάσταση με χιλιάδες λούτρινα αρκουδάκια στήθηκε στην καρδιά της Ουάσινγκτον, με στόχο να φωτίσει τη δραματική πραγματικότητα που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία.
Ανάμεσα στο Καπιτώλιο και το Μνημείο της Ουάσιγκτον, στο Εθνικό Πάρκο, ένα μήνυμα κυριαρχούσε πάνω από το γρασίδι: «Ο Putin απήγαγε 20.000 παιδιά από την Ουκρανία. Φέρτε τα παιδιά πίσω». Το μήνυμα παρέπεμπε στις καταγγελίες που έχουν γίνει ότι χιλιάδες παιδιά έχουν μεταφερθεί παρά τη θέλησή τους στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Η δράση οργανώθηκε από ακτιβιστές που ζητούν την επανένωση των οικογενειών, αφιερώνοντας ώρες για να δημιουργήσουν την εγκατάσταση με 20,000 μικρά λούτρινα σε αποχρώσεις του κόκκινου, του λευκού και του μπεζ.
