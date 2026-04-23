ΗΠΑ: Το μυστήριο των μαζικών θανάτων και εξαφανίσεων υψηλόβαθμων επιστημόνων – Ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες

Μια παράξενη υπόθεση απασχολεί τον τελευταίο καιρό τις ΗΠΑ, φτάνοντας μέχρι τον Λευκό Οίκο. Όπως αναφέρει το Newsweek σε πρόσφατο ρεπορτάζ του, έντεκα Αμερικανοί επιστήμονες έχουν είτε πεθάνει κάτω από παράξενες συνθήκες είτε εξαφανιστεί χωρίς να αφήσουν ίχνη μέσα στα τελευταία χρόνια. Πολλοί από αυτούς εμπλέκονταν σε προηγμένες έρευνες για το Διάστημα, την άμυνα και τα πυρηνικά.