Σαρλίζ Θερόν: Η 50χρονη οσκαρική ηθοποιός με τολμηρή τόπλες εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Με τη νέα της εμφάνιση η Charlize Theron έκανε μια όχι μόνο no-bra αλλά και shirtless στιλιστική δήλωση. Η οσκαρική ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας της ταινίας, «Apex» σε σκηνοθεσία Baltasar Kormákur, με μαύρο μπλέιζερ και λευκό ρομαντικό γιακά στη θέση του τοπ. Μαύρο παντελόνι, κοσμήματα και ένα φλογερό κόκκινο κραγιόν συμπλήρωναν το τολμηρό λουκ της, που έφερε την υπογραφή Dior. Το κοστούμι μάλιστα προέρχεται από τη νέα ανδρική σειρά δια χειρός Jonathan Anderson, σχεδιασμένη για να θολώνει τα όρια ανάμεσα στο menswear και το womenswear. Η 50χρονη ηθοποιός έχει υπάρξει για δύο δεκαετίες πρέσβειρα του οίκου, ως το πρόσωπο του αρώματος J’adore.