Καρολίνα Κένεντι: Πώς αντέδρασε στη σειρά για τον αδερφό της - Όσα είπε ο γιος της σε συνέντευξή του

ΟJack Schlossberg δεν μάσησε τα λόγια του μιλώντας για τη σειρά Love Story, αποκαλύπτοντας μάλιστα και την αντίδραση της μητέρας του, Caroline Kennedy.Σε συνέντευξή του στο podcast της Katie Couric, ανέφερε πως, παρότι η οικογένεια δεν παρακολούθησε ολόκληρη τη σειρά, κάποια αποσπάσματα ήταν αρκετά για να προκαλέσουν… γέλιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η μητέρα του «γελούσε πολύ» βλέποντας την ερμηνεία της Grace Gummer που την υποδύεται σε νεαρή ηλικία, καθώς τη βρήκε υπερβολική και μη ρεαλιστική.Ωστόσο, η κριτική του δεν περιορίστηκε εκεί. Στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που παρουσιάζεται ο θείος του, John F. Kennedy Jr., τονίζοντας ότι η σειρά εστιάζει υπερβολικά στην προσωπική και ερωτική του ζωή, παραμερίζοντας τη σοβαρότητα και το έργο του ως δημόσιου προσώπου.«Δεν είμαστε απλώς celebrities, είμαστε δημόσιοι λειτουργοί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η οικογενειακή κληρονομιά των Kennedy συνδέεται με την πολιτική προσφορά και την υπεράσπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων.Παράλληλα, υπερασπίστηκε και τους γονείς του, λέγοντας ότι τόσο η μητέρα του όσο και ο πατέρας του, Ed Schlossberg, είναι «από τους πιο ευγενικούς και αξιοπρεπείς ανθρώπους», σε αντίθεση με τον τρόπο που παρουσιάζονται στη σειρά.