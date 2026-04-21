Εποχή Ταύρου 2026: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Η περίοδος του Ταύρου ξεκινά στις 19 Απριλίου και φέρνει μαζί της μια πιο αισθησιακή, σταθερή αλλά και έντονα συναισθηματική ενέργεια με τέσσερα ζώδια να νιώθουν τις εξελίξεις πιο έντονα.Από τις 19 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου, ο Ήλιος περνά στον Ταύρο, στρέφοντας την προσοχή σε σχέσεις, ασφάλεια, απόλαυση και προσωπικές αξίες. Ωστόσο, αυτή η σεζόν δεν είναι τόσο «ήρεμη» όσο φαίνεται: η επιρροή του Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει στην επιφάνεια ζήλιες και δυναμικές εξουσίας, ενώ η Πανσέληνος στον Σκορπιό (1 Μαΐου) εντείνει τα συναισθήματα. Παράλληλα, η Νέα Σελήνη στον Ταύρο (16 Μαΐου) ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα, κυρίως σε ερωτικό και δημιουργικό επίπεδο.Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη κινείται από τον Ταύρο στον Καρκίνο, μαλακώνοντας την ατμόσφαιρα και βοηθώντας στην έκφραση συναισθημάτων, ενώ ο Ερμής ξεκινά δυναμικά στον Κριό και ολοκληρώνει τη διαδρομή του στους Διδύμους, φέρνοντας περισσότερη άνεση στην επικοινωνία. Στις 25 Απριλίου, ο Ουρανός ενεργοποιείται στους Διδύμους, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο αλλαγών που θα κρατήσει χρόνια.