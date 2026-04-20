Επιζήσασα του Επστάιν: «Με τσιμπούσε και με άρπαζε, με το πιο δαιμονικό χαμόγελο που έχω δει» (βίντεο)

Η Dani Bensky ήταν μόλις 17 ετών όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Jeffrey Epstein. Σήμερα επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, με τη δημοσιογράφο του CNN MJ Lee, ως επιζήσασα που μιλάει ανοιχτά για την πολύκροτη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και trafficking. «Θυμάμαι να στέκομαι ακριβώς εδώ», λέει, μπροστά στην είσοδο. «Δες πόσες κάμερες υπάρχουν. Μπορείς να τις δεις; Μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά. Κάτι τέτοιο περίμενα να δω. Αλλά όταν αρχίσαμε να ανατρέχουμε στους φακέλους [Epstein], νόμιζα ότι θα έβλεπα σκηνές κοριτσιών να μπαινοβγαίνουν. Κανένας δεν έχει αυτό το υλικό. Πού βρίσκεται;».