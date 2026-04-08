Αλήθειες και ψέματα που είδαμε στο Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Ησειρά του Ryan Murphy, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, προκάλεσε έντονες συζητήσεις, τόσο για τα γεγονότα που παρουσίασε, όσο και για το στυλ των πρωταγωνιστών.Βασισμένη στο βιβλίο της Elizabeth Beller Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, η σειρά αναμιγνύει γεγονότα με δραματικά στοιχεία και στοιχεία μυθοπλασίας.Κατά την προβολή της πολλά ακούστηκαν για το τι ήταν και τι όχι αληθινό. Το People σε ένα άρθρο και αντίστοιχο video στο TikTok προσέγγισε αυτές τις θεωρίες και παρουσίασε τις αληθινές και εκείνες που έκρυβαν μερικά στοιχεία που δεν άγγιζαν και τόσο την πραγματικότητα. Βασίστηκε στο βιβλίο An Intimate Oral Biography, της RoseMarie Terenzio προσωπικής βοηθού του JFK Jr. και συν-συγγραφέας, μαζί με την Liz McNeil του PEOPLE, του βιβλίου.Η σχέση του JFK Jr. με τη MadonnaΗ σειρά αναφέρεται και στην προσωπική ζωή του JFK Jr. πριν γνωρίσει τη Carolyn Bessette, συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης σχέσης του με τη Madonna. Yπήρξε όντως ένα σύντομο φλέρτ στα τέλη της δεκαετίας του ’80, που όμως δεν είχε σοβαρό χαρακτήρα ή εξέλιξη. Όπως αποκάλυψε η RoseMarie Terenzio, ο ίδιος είχε σκεφτεί να φωτογραφίσει τη Madonna ως τη μητέρα του, Jackie Kennedy, για το εξώφυλλο του περιοδικού του George. Η ιδέα ήταν να ντυθεί η Madonna με κοστούμι, χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου και το διάσημο καπέλο pillbox, τοποθετημένο πάνω σε μια στοίβα βιβλίων, προκειμένου να αποδοθεί η εμβληματική εικόνα της Jackie. Ωστόσο, η τραγουδίστρια απέρριψε την πρόταση με ένα μήνυμα μέσω fax: «Αγαπητέ Johnny, σε ευχαριστώ που ζήτησες να γίνω η μητέρα σου, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να την αποδώσω σωστά. Τα φρύδια μου δεν είναι αρκετά πυκνά γι’ αυτό».