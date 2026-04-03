Τζάστιν Μπαλντόνι: Μια νίκη στο δικαστήριο – Απαλλάσσεται από 10 από τις 13 κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι
Τζάστιν Μπαλντόνι: Μια νίκη στο δικαστήριο – Απαλλάσσεται από 10 από τις 13 κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι
Μεταξύ αυτών, και για σεξουαλική παρενόχληση
Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απάλλαξε τον Justin Baldoni από 10 από τις 13 κατηγορίες της Blake Lively εναντίον του – μεταξύ αυτών, για σεξουαλική παρενόχληση, συνωμοσία και δυσφήμιση. Έτσι, ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του «It Ends With Us» σημείωσε μια νίκη στη δικαστική μάχη του με τη συμπρωταγωνίστριά του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα