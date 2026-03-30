Παραδέχτηκε η Ζεντάγια - εμμέσως - ότι είναι παντρεμένη; Δείτε το βίντεο
Παραδέχτηκε η Ζεντάγια - εμμέσως - ότι είναι παντρεμένη; Δείτε το βίντεο

Τη ρώτησαν τι κάνει έναν γάμο τέλειο και δεν αρνήθηκε να απαντήσει.

Παραδέχτηκε η Ζεντάγια - εμμέσως - ότι είναι παντρεμένη; Δείτε το βίντεο
ΗZendaya παραμένει σταθερά διακριτική όσον αφορά τη σχέση της με τον Tom Holland. Παρότι ο στυλίστας της, Law Roach, δήλωσε πρόσφατα ότι το ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί σε μια μυστική τελετή, η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις φήμες.

 
Ωστόσο, σε νέα της συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό Views, μίλησε για το τι θεωρεί ότι κάνει έναν γάμο να λειτουργεί – εξακολουθώντας να κρατά διακριτική σχέση απέναντι στη δική της προσωπική κατάσταση.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει τέλειος γάμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εκείνο που της φαίνεται πιο όμορφο είναι όταν δύο άνθρωποι λειτουργούν σαν καλύτεροι φίλοι. «Είναι πάντα ωραίο να βλέπετε δύο ανθρώπους που πραγματικά συμπαθούν ο ένας τον άλλον, πέρα από το ότι αγαπιούνται», είπε.

