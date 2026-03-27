Το AI μάς βοηθάει να ξαναβρούμε κατοικίδια που νομίζουμε ότι έχουμε χάσει για πάντα

Όταν μια γυναίκα, η Ivelis Alday, έχασε το σκυλάκι που είχε υιοθετήσει πριν από 13 χρόνια, τη Sweetie, νόμιζε ότι δεν θα την ξαναέβλεπε ποτέ. Όλες οι προσπάθειές της να την εντοπίσει, με αφίσες και αγγελίες στα social media, ήταν άκαρπες. Μέχρι που δύο μήνες αργότερα έλαβε μια ειδοποίηση από μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης: ήταν η Sweetie, που φιλοξενούταν σε ένα καταφύγιο.