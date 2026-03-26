Πώς η αλλαγή ώρας επηρεάζει την υγεία μας

Αυτόν την Κυριακή, 29 Μαρτίου, οι δείκτες των ρολογιών στην Ευρώπη θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας. Παρά το ότι η αλλαγή αφορά μόλις μία ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον οργανισμό, διαταράσσοντας τον κιρκαδικό ρυθμό, το εσωτερικό μας «βιολογικό ρολόι» που ρυθμίζει τον ύπνο, την εγρήγορση, την παραγωγή ορμονών και τη διάθεση.Οι περισσότεροι άνθρωποι προσαρμόζονται μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, ωστόσο κάποιοι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή ακόμα και μήνες για να συγχρονιστούν ξανά, ανάλογα με τη γενετική τους προδιάθεση. Η διαταραχή αυτή συνδέεται βραχυπρόθεσμα με αυξημένο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων, καρδιακών επεισοδίων και καταθλιπτικών επεισοδίων.Μία από τις πιο θετικές πτυχές της αλλαγής ώρας την άνοιξη είναι οι μεγαλύτερες ώρες ηλιοφάνειας το απόγευμα.Ωστόσο, η έκθεση στο φως μέχρι αργά μπορεί να δυσκολέψει τον οργανισμό να αναγνωρίσει ότι ήρθε η ώρα για χαλάρωση και ύπνο. Το φως αναστέλλει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που προετοιμάζει το σώμα για ύπνο, και συνεπώς μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη του ύπνου. Για καλύτερη ποιότητα ύπνου, οι ειδικοί συνιστούν να διατηρείτε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό πριν από τον ύπνο, μπλοκάροντας το εξωτερικό φως.«Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν μέσα σε μία εβδομάδα, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι κάποιοι δυσκολεύονται να συγχρονίσουν το ρολόι τους και μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι μήνες, για να προσαρμοστεί το σώμα σε μια αλλαγή μόλις μίας ώρας», εξηγεί ο Jeffrey Kelu, ερευνητής κιρκαδικών ρυθμών στο King’s College του Λονδίνου, στο euronews.com.