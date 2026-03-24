«Love Story»: Το ζευγάρι που θα εμπνεύσει τη δεύτερη σεζόν

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς «Love Story», που εστίασε στην ιστορία αγάπης των John F. Kennedy Jr. και Carolyn Bessette, έχουν αρχίσει ήδη τα σενάρια για το ζευγάρι που θα εμπνεύσει τη δεύτερη σεζόν. Όπως είπε ο δημιουργός της, Connor Hines, στο Vanity Fair, πιθανόν να είναι η Elizabeth Taylor και Richard Burton. «Έχουν την σωστή ένταση».