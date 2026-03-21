13 χρόνια μετά το διαζύγιο, η Demi Moore δηλώνει υπερήφανη για τον Ashton Kutcher
Ο χρόνος έφερε στήριξη και σεβασμό, χωρίς ίχνος κακίας.
Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, η Demi Moore και ο Ashton Kutcher φαίνεται πως έχουν αφήσει οριστικά πίσω το παρελθόν και διατηρούν μία ώριμη και ήρεμη σχέση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Demi στηρίζει διακριτικά τον πρώην σύζυγό της αυτή την περίοδο, καθώς εκείνος προωθεί τη νέα του τηλεοπτική δουλειά, τη σειρά The Beauty.
Άνθρωποι από το περιβάλλον της αποκαλύπτουν πως η στάση της είναι ξεκάθαρη: «Ξέρει ότι ο Ashton έχει περάσει δύσκολα χρόνια προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένεια. Τον υποστηρίζει ολόψυχα, χωρίς παλιά παράπονα ή πικρία. Θέλει πραγματικά να πετύχει».
