Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Πιστεύω βαθιά ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο όρος "σωστή" μητέρα»

Ακόμη και μισό επεισόδιο της σειράς «Το Παιδί» στην ΕΡΤ να έχεις δει, η σαρωτική παρουσία της σεξοβόμβας μανούλας και καταφερτζούς Βάνας δεν περνά απαρατήρητη. Την υποδύεται με μπρίο και κέφι μοναδικό, αλλά και αυτοσαρκασμό η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, που μας παραδίδει μία μάνα που θα μείνει στην τηλεοπτική ιστορία πλάι στην Ντένη Μαρκορά και την Χριστίνα Μαρκάτου. Με αφορμή αυτή την τηλεοπτική επιτυχία, αλλά και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη θεατρική παράσταση «Η Γυναίκα που Μαγείρεψε τον Άντρα της», στο θέατρο Βεάκη, η ηθοποιός μάς μιλά για τις πληγωμένες ηρωίδες που την ελκύουν, για τη μητρότητα ως κοινωνική επιταγή και για όσα δεν είναι πια διατεθειμένη να ανέχεται.Τη θεατρική σεζόν που φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της είδαμε την Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους να σκηνοθετεί την παράσταση «Πριν Ανοίξουμε Φτερά», ενώ μέχρι το τέλος της σεζόν πρωταγωνιστεί στη «Γυναίκα που Μαγείρεψε τον Άντρα της», έργα που αντιμετωπίζουν, με πολύ διαφορετικό τρόπο είναι η αλήθεια, τις ανθρώπινες σχέσεις. Η σκηνοθεσία προέκυψε από μια ανάγκη της Άννας-Μαρίας Παπαχαραλάμπους να δοκιμάσει κι αυτή την οπτική. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου σκηνοθέτη, αλλά μου άρεσε αυτή η διαδρομή, εξηγεί η ίδια. «Με εκπαίδευσε σε σχέση με τη δουλειά του ηθοποιού. Γιατί αντιλαμβάνεσαι πιο σφαιρικά τα πράγματα, ούσα ηθοποιός. Βλέπεις πιο καθαρά τις αδυναμίες και τις ευαισθησίες των ηθοποιών… Κάνοντάς το, ένιωσα πως ο σκηνοθέτης έχει μια δουλειά δύσκολη, αλλά τη μεγάλη έκθεση συνεχίζει να την έχει ο ηθοποιός. Γιατί ο θεατής δεν βλέπει το σκηνοθέτη και δεν πρέπει να τον βλέπει. Δεν πρέπει να βλέπουμε την κατασκευή».