Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε τάντεμ για φιλανθρωπικό σκοπό - Δείτε βίντεο

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε ο πρίγκιπας William, όταν μαζί με τον ραδιοφωνικό παραγωγό Greg James επιδόθηκαν σε μια απαιτητική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή για το Comic Relief.Ο παρουσιαστής του BBC Radio 1 βρίσκεται ήδη στην πέμπτη ημέρα μιας οκταήμερης πρόκλησης, διανύοντας περίπου 1.000 χιλιόμετρα σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία, με τελικό προορισμό το Εδιμβούργο.Κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο πρόσφατα σκέλη της διαδρομής, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ανέβηκε στο πίσω κάθισμα ενός τάντεμ ποδηλάτου και έκανε πετάλι για περίπου 30 λεπτά στην εξοχή του Γιαρκσάιρ.«Έχω ακόμα… μύγες στο στόμα από το σοκ», δήλωσε αστειευόμενος ο παρουσιαστής μετά τη συνάντηση, προσθέτοντας πως ήταν η στιγμή που κράτησε πιο σφιχτά το τιμόνι από κάθε άλλη φορά.Ο William συνεχάρη τον James για την προσπάθειά του, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς: «Αυτό που κάνεις δίνει το παράδειγμα. Προσφέρεις τον χρόνο σου, δοκιμάζεις τα όριά σου και στηρίζεις άλλους ανθρώπους κάτι που κάνουμε πολύ καλά ως χώρα, αλλά δεν το αναδεικνύουμε αρκετά».