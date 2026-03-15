Νικόλ Κίντμαν: Η συνήθεια που δεν αλλάζει πριν από την βραδιά των Όσκαρ - Πάει εκκλησία

ΗNicole Kidman έκανε μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις πριν από τα φετινά Όσκαρ, στο δείπνο πριν από τα βραβεία που διοργανώνουν κάθε χρόνο η Chanel και ο παραγωγός Charles Finch στο Beverly Hills Hotel.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο look από τη συλλογή Métiers d’Art 2026 του σχεδιαστή Matthieu Blazy. Φόρεσε ένα κομψό σύνολο διακοσμημένο με μικρές πασχαλίτσες, μια παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.