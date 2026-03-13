Είναι οι νέοι άντρες πιο σεξιστές από τους παππούδες τους;

«Μια γυναίκα πρέπει πάντα να υπακούει το άντρα της»: 1/3 άντρες κάτω των 30 ετών συμφωνεί με αυτή τη δήλωση.Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, στο νέο επεισόδιο του podcast Έχουμε και λέμε, αναλύει τα νέα δεδομένα που φανερώνουν πώς αρκετοί άντρες της Generation Z έχουν πιο παραδοσιακές και πιο σεξιστικές απόψεις και από τους παππούδες τους.Γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι αντίδραση στον φεμινισμό, οικονομική ανασφάλεια, κρίση αρρενωπότητας ή κάτι πιο περίπλοκο; Σε αυτό το επεισόδιο εξετάζουμε τα δεδομένα πίσω από το νέο χάσμα των φύλων, τον ρόλο των social media, τη μοναξιά των νέων ανδρών αλλά και τις αντιφάσεις των ίδιων των γυναικών — από το dating μέχρι τις tradwives.