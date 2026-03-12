Bon Jovi: Από τα πρώτα χρόνια μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες η ιστορία τους γίνεται ταινία

ΗUniversal Pictures ετοιμάζει μια βιογραφική ταινία για τους Bon Jovi, που θα καλύπτει τα πρώτα χρόνια της θρυλικής ροκ μπάντας και την εκτόξευσή της τη δεκαετία του ’80 με hits όπως τα Livin’ on a Prayer και You Give Love a Bad Name.Η ταινία θα ξεκινά από τη πώς ξεκίνησε το συγκρότημα και θα κορυφώνεται με την τεράστια επιτυχία τους, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισής τους στο Music Peace Festival στη Μόσχα το 1989, όπου έπαιξαν μπροστά σε 100.000 θεατές.Ο Gotham Chopra, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story του 2024, θα είναι και παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Kevin J Walsh (Manchester By the Sea, House of Gucci), ενώ το σενάριο αναλαμβάνει ο Cody Brotter. Το ντοκιμαντέρ είχε εστιάσει τόσο στις κορυφαίες όσο και στις δύσκολες στιγμές της μπάντας, όπως προβλήματα εξαρτήσεων των μελών και η χειρουργική επέμβαση στο λαιμό του Jon Bon Jovi που απείλησε την καριέρα του. Ο Jack Seale του The Guardian χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ «μια απρόσμενα συγκλονιστική ματιά στην χαμένη νεότητα».