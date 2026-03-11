Μήπως υποφέρουμε από άγχος επειδή μάς λείπει ένα συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο;
Μήπως υποφέρουμε από άγχος επειδή μάς λείπει ένα συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο;

Τι δείχνει μια νέα έρευνα

Μήπως υποφέρουμε από άγχος επειδή μάς λείπει ένα συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι στους οποίους μπορεί να οφείλεται το άγχος μας, ίσως όμως να μην έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι ένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι η διατροφή μας. Πράγματι, μια νέα, μεγάλη μελέτη από το Εθνικό Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ, που δημοσιεύει το περιοδικό Self, εστιάζει στην έλλειψη ενός θρεπτικού στοιχείου που ενδέχεται να συνδέεται με το γενικευμένο άγχος, το κοινωνικό άγχος ή τη διαταραχή πανικού: της χολίνης.

