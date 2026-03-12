H Δούκισσα Νομικού και η πολύπλευρη σχέση της με την ομορφιά στο νέο Marie Claire (εικόνες)
MARIE CLAIRE

H Δούκισσα Νομικού και η πολύπλευρη σχέση της με την ομορφιά στο νέο Marie Claire (εικόνες)

Κυκλοφορεί στα περίπτερα την Κυριακή 15 Μαρτίου

H Δούκισσα Νομικού και η πολύπλευρη σχέση της με την ομορφιά στο νέο Marie Claire (εικόνες)
Η πρέσβειρα της L’Oréal Paris φωτογραφίζεται πιο cool από ποτέ και μας μιλάει για την πολύπλευρη σχέση μας με την ομορφιά και τις αξίες που κρατά ως πυξίδα στη ζωή της, ενώ μοιράζεται μυστικά περιποίησης και αυτοφροντίδας. Όπως λέει η Δούκισσα Νομικού, “η ομορφιά είναι δύναμη, αυτοπεποίθηση, καλοσύνη”. Και η ίδια τα ενώνει όλα με μια σπάνια εργατικότητα: μια γυναίκα που χαίρεται να είναι ο εαυτός της και προτρέπει και τις άλλες γυναίκες να κάνουν το ίδιο και να “μην αλλάξουν για κανέναν”. Από ένα τεύχος αφιερωμένο στην εμφάνισή μας δεν θα έλειπε όμως και η συζήτηση για τα μη ρεαλιστικά στάνταρντς τα οποία προσπαθούν να φτάσουν γυναίκες.

