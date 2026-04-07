Βίντεο από τη μεγάλη έκρηξη σε βυτιοφόρο στη διώρυγα του Παναμά που τύλιξε στις φλόγες την «Γέφυρα της Αμερικής»
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεο, όπου διακρίνονται τεράστιες φλόγες να υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων κοντά σε γέφυρα στη Διώρυγα του Παναμά, προκαλώντας αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Από την έκρηξη, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τουλάχιστον δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού και δέχονται ιατρική περίθαλψη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενδεχόμενου εγκλωβισμένου. Μετά το συμβάν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο Μπαλμπόα, η οποία επεκτάθηκε και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Bridge of the Americas στην Πόλη του Παναμά.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεο, όπου διακρίνονται τεράστιες φλόγες να υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα, ενώ οδηγοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο εγκατέλειπαν άμεσα την περιοχή για να απομακρυνθούν.


Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη γέφυρα, προκειμένου οι αρχές να αξιολογήσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την ασφάλεια.

Panama Bridge of the Americas Explosion: Tanker Truck Fire Kills 1, Injures 2 Firefighters


Κλείσιμο
Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία και σε διεθνές επίπεδο, καθώς σημειώθηκε σε κομβικό σημείο για τη ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε διαταραχή στην περιοχή της Διώρυγας του Παναμά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις εμπορικές ροές και τις ενεργειακές αγορές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

