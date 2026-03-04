Παγκόσμια Ημερα της Γυναίκας: Πώς θα κάνουμε το AI φεμινιστή;

«Γιατί τα παιχνίδια μου είναι ροζ;», «γιατί έχω μακριά μαλλιά;», «γιατί παίζουν ποδόσφαιρο μόνο τα αγόρια;». Αυτές είναι ερωτήσεις που δεν φανταζόμουν πως θα μου τεθούν πριν ακόμα η κόρη μου κλείσει τα 4. Μου έγινε όμως αμέσως σαφές πως οι απαντήσεις μου μπορούν να διαμορφώσουν το πώς θα βλέπει εκείνη τη θέση της στον κόσμο – τουλάχιστον μέχρι να έρθει η ζωή και να κάνει τις δικές της διορθωτικές ή επιζήμιες κινήσεις.Το AI είναι κι αυτό ένα νήπιο που ακόμα μπουσουλάει και μαθαίνει τον κόσμο από το «γονιό» του, δηλαδή τον παγκόσμιο ιστό, καθώς και από κάθε χρήστη που, όσο το χρησιμοποιεί, το εκπαιδεύει. Ο «γονιός» βεβαίως, που περιλαμβάνει sites, forums, βάσεις δεδομένων και social media, είναι τίγκα στα έμφυλα στερεότυπα και έτσι μοιραία «το παιδί» γίνεται καθρέφτης και πολλαπλασιαστής του. Τι σημαίνει «γυναίκα» για το AI; Ο,τι σήμαινε για δεκαετίες: ομορφιά, φροντίδα, μητρότητα και κυρίως αντικείμενο, παρά υποκείμενο.Στη μελέτη της UNESCO για την προκατάληψη κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, διαπιστώθηκε πως οι γυναίκες συσχετίζονται έως και 4 φορές συχνότερα με λέξεις όπως «σπίτι» και «οικογένεια», ενώ οι άνδρες με «καριέρα» και «διοίκηση». Τα γεννητικά μοντέλα, που όταν τους ζητείται να δημιουργήσουν εικόνες «CEO» παράγουν άνδρες, ενώ όταν τους ζητείται «γραμματέας» παράγουν γυναίκες. Προφανώς, το AI δεν εφευρίσκει τον σεξισμό, αλλά τον αυτοματοποιεί και τον διαιωνίζει.