Τι πιστεύει ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον για τις σχέσεις «των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών με νεότερους άντρες»

Όταν ρωτήθηκε ο Jim Curtis, ο wellness coach και υπνοθεραπευτής, για το τι πιστεύει για τις σχέσεις «των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών με νεότερους άντρες», η άποψή του ήταν φυσικά θετική – άλλωστε υποστηρίζει αυτό το μοντέλο και εμπράκτως, καθώς είναι μικρότερος κατά επτά χρόνια από τη σύντροφό του, Jennifer Aniston.