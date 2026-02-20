Τι πιστεύει ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον για τις σχέσεις «των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών με νεότερους άντρες»
Τι πιστεύει ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον για τις σχέσεις «των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών με νεότερους άντρες»
Ο Τζιμ Κέρτις είναι μικρότερος από την αγαπημένη του κατά επτά χρόνια
Όταν ρωτήθηκε ο Jim Curtis, ο wellness coach και υπνοθεραπευτής, για το τι πιστεύει για τις σχέσεις «των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών με νεότερους άντρες», η άποψή του ήταν φυσικά θετική – άλλωστε υποστηρίζει αυτό το μοντέλο και εμπράκτως, καθώς είναι μικρότερος κατά επτά χρόνια από τη σύντροφό του, Jennifer Aniston.
