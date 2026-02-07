Η Σαρλίζ Θίρον στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο με μακρύ μαύρο φόρεμα και ντεκολτέ καρδιά (βίντεο)

Ητελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 ολοκληρώθηκε στο Μιλάνο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου με μια απρόσμενη εμφάνιση: αυτή της Charlize Theron.Η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή με την επίσημη ιδιότητά της ως Πρέσβειρα Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, απευθύνοντας στο κοινό του σταδίου San Siro ένα μήνυμα ελπίδας, εμπνευσμένο από τα λόγια του Nelson Mandela, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.«Αθλητές και θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου, αυτό είναι ένα μήνυμα ειρήνης από τον αγαπημένο μου συμπατριώτη, Nelson Mandela» (σ.σ και οι σύο κατάγονται από τη Νότια Αφρική), είπε. «Η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία σύγκρουσης. Είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μπορούν να ευημερούν, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, πίστης, θρησκείας, φύλου, κοινωνικής τάξης ή οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού διαχωρισμού».Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σήμερα, αυτό το μήνυμα μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας είναι, λοιπόν, αυτοί οι Αγώνες κάτι περισσότερο από αθλητισμός. Ας αποτελέσουν υπενθύμιση της κοινής μας ανθρωπιάς, του σεβασμού μεταξύ μας και ένα ηχηρό κάλεσμα για ειρήνη παντού».