H τυφλή συγγραφέας Χριστίνα Σαρρή υπέστη παρενόχληση: «Θεώρησε καλή ευκαιρία να με χουφτ*σει»

Αν όλες οι γυναίκες πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για περιστατικά παρενόχλησης ή ακόμα και κακοποίησης, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς οι δράστες μπορεί να τις βλέπουν σαν έναν «εύκολο στόχο». Την προσωπική της εμπειρία μοιράζεται η Χριστίνα Σαρρή, ψυχολόγος – ειδικευόμενη ψυχαναλύτρια, συγγραφέας, ομιλήτρια και δημιουργός περιεχομένου για θέματα τυφλότητας στο Instagram.