Στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής οι πασαρέλες μεταμορφώθηκαν σε αφηγηματικούς κόσμους

Την προηγούμενη εβδομάδα, το βλέμμα μας ήταν στραμμένο στο Παρίσι όπου διαδραματιζόταν η Couture Week. Αν ανυπομονούσαμε για τα show των αγαπημένων μας οίκων, εκείνοι δεν μας απογοήτευσαν. Βρήκαν την ευκαιρία να μετατρέψουν τις πασαρέλες από έναν απλό χώρο παρουσίασης κολεξιόν σε ένα είδος κινηματογραφικής εμπειρίας. Στις επιδείξεις των Chanel, Dior και Valentino, το σκηνικό, η ατμόσφαιρα και η αισθητηριακή ένταση μέσα από τη μουσική λειτούργησαν ως προέκταση των συλλογών και συγκίνησαν το κοινό, προσφέροντας του αξέχαστες εμπειρίες μόδας.