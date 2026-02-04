Στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής οι πασαρέλες μεταμορφώθηκαν σε αφηγηματικούς κόσμους
Στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής οι πασαρέλες μεταμορφώθηκαν σε αφηγηματικούς κόσμους
Η μόδα σαν πολυαισθητηριακό σύμπαν.
Την προηγούμενη εβδομάδα, το βλέμμα μας ήταν στραμμένο στο Παρίσι όπου διαδραματιζόταν η Couture Week. Αν ανυπομονούσαμε για τα show των αγαπημένων μας οίκων, εκείνοι δεν μας απογοήτευσαν. Βρήκαν την ευκαιρία να μετατρέψουν τις πασαρέλες από έναν απλό χώρο παρουσίασης κολεξιόν σε ένα είδος κινηματογραφικής εμπειρίας. Στις επιδείξεις των Chanel, Dior και Valentino, το σκηνικό, η ατμόσφαιρα και η αισθητηριακή ένταση μέσα από τη μουσική λειτούργησαν ως προέκταση των συλλογών και συγκίνησαν το κοινό, προσφέροντας του αξέχαστες εμπειρίες μόδας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα