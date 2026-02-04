Chiara Mastroianni: Η κόρη του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι και της Κατρίν Ντενέβ, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Πρωταγωνιστώντας στο υπερθέαμα «Dream Requiem» που ετοιμάζει για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο εμβληματικός καλλιτέχνης της παγκόσμιας μουσικής σκηνής Rufus Wainwright.
Το απόλυτο παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, ο πολυσυζητημένος Καναδός Rufus Wainwright, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μουσικούς της παγκόσμιας σκηνής, πολυσχιδής, εμβληματικός, ριζοσπάστης και επιδραστικός καλλιτέχνης με πολυάριθμα soundtracks ταινιών, συνθέσεις για όπερες και θέατρο σε όλο τον κόσμο και αναρίθμητη δισκογραφία, καταφθάνει στη χώρα μας με το νέο συμφωνικό του έργο «Dream Requiem».
